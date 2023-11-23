Пять вопросов обсудили на правовом комитете депутаты Псковской гордумы

12:41, 23 ноября 2023, ПАИ

Заседание комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской Думы состоялось в четверг, 23 ноября, под председательством Константина Болотина. В повестке дня значилось пять вопросов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской гордумы.

В частности, депутаты обсудили изменения в регламент Псковской гордумы и устав Пскова, а также порядок и условия возмещения расходов, связанных со служебными командировками.

Кроме того, они рассмотрели вопрос о внесении изменений в положение о системе поощрения органами местного самоуправления и депутатами городской Думы граждан, трудовых коллективов организаций, подразделений правоохранительных органов и воинских формирований.

В повестке дня также был вопрос о признании утратившими силу ряда решений гордумы об установлении границ территорий, на которых осуществляются территориальные общественные самоуправления. Так как после этого инициативные группы своевременно не направили документы для регистрации своих ТОС, то данные решения гордумы было предложено отменить.