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Экономика

В закупочных ценах на псковскую курицу наблюдается тенденция к снижению – эксперт

В закупочных ценах на мясо курицы начала наблюдаться тенденция к снижению, заявил в разговоре с корреспондентом ПАИ источник в руководстве компании-производителя мяса птицы в Псковской области.

В ценах на псковскую курицу наблюдается тенденция к снижению – эксперт. Фото: ПАИ

«В настоящий момент цены падают, по отгрузке мы смотрим динамику цен – есть тенденция к снижению. Тот рост, который был в начале осени, он остановился и развернулся в обратную сторону. Ценник потихонечку падает вниз», – отметил он.

При этом собеседник ПАИ подчеркнул, что рост цен абсолютно закономерен, так как с рынка пропадают необходимые для производства компоненты.

«Все входящие существенно дорожают, пропадают компоненты, запчасти, приходится покупать втридорога, потому что нет логистически настроенных цепочек и те, у кого получается что-то завезти в страну, продают в десять раз дороже. А мы были вынуждены это покупать, чтобы не останавливать производство. Тут вопрос уже даже не в росте цен, а будет у нас курица собственного производства или нет. Думаю, что это типичная ситуация для многих отраслей», – отметил эксперт.

Ранее председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов связал резкий рост цен на мясо птицы и яйца с торговыми сетями.

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