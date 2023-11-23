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Экономика

Псковский эксперт – о подорожании мяса птицы и яиц: Корень зла – в торговых сетях

Резкий рост цен на мясо птицы и яйца связан только с торговыми сетями, считает председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом ПАИ.

Псковский эксперт о подорожании мяса птицы и яиц: Корень зла – в торговых сетях. Фото здесь и далее: ПАИ

«Диктуют цену не сельхозпроизводители. Ценообразованием занимается тот, кто продает продукцию. Мы не можем поднять цену просто так, без каких-либо на то оснований. Реальных предпосылок к такому увеличению цен я не вижу. Да, есть какие-то объективные причины удорожания – себестоимость увеличивается, какая-то валютная составляющая. Но ни электроэнергия, ни газ настолько не подорожали. Сырье и зерно тоже не подорожали, наоборот, за последние полтора года они даже подешевели немного. Та же закупочная цена на молоко упала на 27%, но на полках магазинов цена молочки не просела, а даже немного увеличилась», – объяснил он.

Андрей Козлов отметил, что, вероятно, торговые сети увеличили цену на мясо птицы и яиц, анализируя покупательную способность на этот вид продукта.

«У нас мало кто из сельхозпроизводителей имеет свою рыночную торговлю. Практически все сдают на перерабатывающие предприятия или в торговые сети. Здесь надо искать в торговых сетях корень, с чем это связано – может, с покупательной способностью – тем, что товар хорошо приобретается», – подчеркнул он.

Депутат облсобрания также исключил возможность роста цен из-за дефицита продукта.

«Мы себя и по курице, и по свинине обеспечили более чем на 100%. Мы уже даже экспортируем за пределы Российской Федерации. Производство мяса птицы у нас в стране не просело абсолютно», – сказал Андрей Козлов.

По данным Росстата, в России за неделю, с 14 по 20 ноября, яйца подорожали на 4,5%. При этом рост цен на курятину замедляется. На предыдущей неделе он составил 0,08% против 0,3% неделей ранее.

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