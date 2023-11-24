Сотрудники Псковского центра психиатрии пригласили на работу студентов смоленского медвуза
Сотрудники Псковского центра психиатрии и наркологии посетили ярмарку вакансий в Смоленском государственном медицинском университете. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе медцентра.
Студентам-медикам рассказали о преимуществах работы в медицинской организации и специфике работы центра.
Вот некоторые из мер социальной поддержки, которые получают молодые специалисты в учреждении: компенсация за наём съемного жилья, льготная ипотека, единовременная денежная выплата медработникам при первом трудоустройстве, доплата за работу в сельской местности.
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