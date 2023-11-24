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Общество

Будущие сварщики из Псковской области проходят стажировку на заводе «КамАЗ»

В федеральном проекте «Больше, чем работа» программы «Больше, чем путешествие» участвуют студенты Опочецкого индустриально-педагогического колледжа. Об этом ПАИ сообщили в комитете по образованию Псковской области.

  • Будущие сварщики из Псковской области проходят стажировку на заводе «КамАЗ»
    Фото: Комитет по образованию Псковской области
  • Будущие сварщики из Псковской области проходят стажировку на заводе «КамАЗ»
    Фото: Комитет по образованию Псковской области
  • Будущие сварщики из Псковской области проходят стажировку на заводе «КамАЗ»
    Фото: Комитет по образованию Псковской области
  • Будущие сварщики из Псковской области проходят стажировку на заводе «КамАЗ»
    Фото: Комитет по образованию Псковской области
  • Будущие сварщики из Псковской области проходят стажировку на заводе «КамАЗ»
    Фото: Комитет по образованию Псковской области
  • Будущие сварщики из Псковской области проходят стажировку на заводе «КамАЗ»
    Фото: Комитет по образованию Псковской области

26 будущих сварщиков и два преподавателя колледжа проходят экспресс-стажировку на заводе «КамАЗ» в Набережных Челнах.

Отметим, что проект «Больше, чем путешествие» – федеральная программа, которая дарит турпоездки по России. Она направлена на патриотическое воспитание.

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