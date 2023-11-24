Будущие сварщики из Псковской области проходят стажировку на заводе «КамАЗ»

15:44, 24 ноября 2023, ПАИ

В федеральном проекте «Больше, чем работа» программы «Больше, чем путешествие» участвуют студенты Опочецкого индустриально-педагогического колледжа. Об этом ПАИ сообщили в комитете по образованию Псковской области.



Фото: Комитет по образованию Псковской области



Фото: Комитет по образованию Псковской области



Фото: Комитет по образованию Псковской области



Фото: Комитет по образованию Псковской области



Фото: Комитет по образованию Псковской области



Фото: Комитет по образованию Псковской области











26 будущих сварщиков и два преподавателя колледжа проходят экспресс-стажировку на заводе «КамАЗ» в Набережных Челнах.

Отметим, что проект «Больше, чем путешествие» – федеральная программа, которая дарит турпоездки по России. Она направлена на патриотическое воспитание.