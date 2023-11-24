Будущие сварщики из Псковской области проходят стажировку на заводе «КамАЗ»
В федеральном проекте «Больше, чем работа» программы «Больше, чем путешествие» участвуют студенты Опочецкого индустриально-педагогического колледжа. Об этом ПАИ сообщили в комитете по образованию Псковской области.
-
Фото: Комитет по образованию Псковской области
-
Фото: Комитет по образованию Псковской области
-
Фото: Комитет по образованию Псковской области
-
Фото: Комитет по образованию Псковской области
-
Фото: Комитет по образованию Псковской области
-
Фото: Комитет по образованию Псковской области
26 будущих сварщиков и два преподавателя колледжа проходят экспресс-стажировку на заводе «КамАЗ» в Набережных Челнах.
Отметим, что проект «Больше, чем путешествие» – федеральная программа, которая дарит турпоездки по России. Она направлена на патриотическое воспитание.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
24 ноября 2023
Строительство газопроводов для догазификации деревни Машково началось в Печорском районе
24 ноября 2023
Партию оборудования передало правительство Псковской области военнослужащим в зоне СВО
24 ноября 2023
Более трёх тысяч человек поучаствовали в квесте «Серебряное ожерелье России» в Москве