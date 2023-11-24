За судьбу медвежат Фасолинки и Горошинки не стоит опасаться, заявил эксперт

21:49, 24 ноября 2023, ПАИ

Тот факт, что медведи в Псковской области в ноябре пока не ушли в спячку, – нормальное явление, заявил руководитель Центра спасения медвежат-сирот Сергей Пажетнов. Выпущенные в природу Фасолинка и Горошинка способны самостоятельно соорудить берлогу, в которой перезимуют. Комментарий эксперта опубликовала газета «Сельская новь» Бежаницкого района.

Многие жители Псковской области переживали и спрашивали, почему выпущенная в природу на территории Полистовского заповедника медведица Фасолинка всё ещё не сделала себе берлогу и не спит. Некоторые предполагали, что она может погибнуть.

«Медвежат выпустили в природу, когда им исполнилось десять месяцев, потому что в этом возрасте у них уже в полной мере приобретены и развиты все формы поведения и навыки, необходимые для самостоятельной жизни в природе, включая способности самостоятельно прокормиться и избегать опасностей. Медвежат выпускают осенью, потому что к этому времени они уже готовы к самостоятельной жизни в природе. Также до залегания в берлогу медвежатам необходимо время, чтобы найти территорию, пригодную для проживания и свободную от других медведей, подыскать подходящее для зимовки место и обустроить берлогу», – отметил Сергей Пажетнов.

Весной первыми из берлог выходят крупные самцы, последними покидают берлоги медведицы с медвежатами и молодые медведи до трёх лет, пояснил он. Период бескормицы – достаточно опасное время для молодых медведей, так как они могут стать жертвой крупного самца (у бурого медведя существует внутривидовой каннибализм). Именно поэтому так важно ещё до залегания в берлогу медвежатам найти место для проживания.

Также важно отметить, что в весенний период после выхода медведей из берлог животные начинают заниматься поиском кормов, активно перемещаясь по территории, так как в это время кормов ещё нет в достаточном количестве. И если после первой зимовки молодого медведя что-то потревожило, он может переместиться от этого места на расстояние более ста километров в поисках подходящей территории для проживания и кормных мест.

По словам Сергея Пажетнова, в случае зимовки медвежат на ограниченной территории в вольерах центра это невозможно. Тогда специалисты будут вынуждены подкармливать животных, что неизбежно приведёт к быстрому привыканию животных к человеку через пищевое подкрепление. Учитывая, что бурый медведь – это крупный хищник, потенциально представляющий серьёзную опасность для человека, в природу можно выпускать только животных, проявляющих ярко выраженную реакцию страха и избегания человека.

«То, что медвежата до 20 ноября ещё не спят, вполне нормально. В Центральной европейской части России время залегания медведей в берлоги приходится, как правило, на конец ноября – начало декабря. Этот период приурочен к резкому понижению температуры и/или сильному снегопаду. К моменту, когда установятся постоянные низкие температуры, все медведи, в том числе и Фасолинка с Горошинкой, уже будут в своих зимних убежищах», – сказал эксперт.

Перед залеганием в берлогу медведи ведут себя крайне осторожно, так как им важно найти место в труднодоступных для человека местах, где они и проведут весь период сна до выхода из берлоги весной. Как правило, это относится к медведицам с медвежатами и молодым животным. Взрослые самцы уделяют меньше внимания «качеству» своего жилища.

«Сначала медведь подыскивает место для своего зимнего убежища, затем уже приступает непосредственно к обустройству берлоги: медведь может выгребать излишки грунта из естественного углубления, обгрызать торчащие ветки и корни деревьев и так далее. После завершения строительства берлоги медведь начинает активно сгребать подстилку, состоящую из лесного мусора, опавших сухих веток, засохшей листвы, обломанных веток хвойных деревьев и прочего, подтаскивая ее к берлоге, затаскивая внутрь и выкладывая ее на ложе. В этот период животные уже не отходят от своих берлог и не ищут пропитание и через некоторое время залезают в них. С этого момента и начинается зимний сон бурого медведя, который продлится до конца марта – начала апреля. В случае если что-то или кто-то потревожит медведя во время сна или он почувствуют опасность, то животное немедленно покинет своё зимнее убежище, найдёт новое место для лёжки, где и проспит до положенного срока», – пишет газета.

Всё вышесказанное касается как медведей в природе, так и медвежат – выпускников центра, поведение которых ничем не отличается от поведения медведей в природе, равно как и берлоги по своим характеристикам ничем не отличаются от других берлог.

За время многолетней работы центра были зарегистрированы и самые сложные типы берлог, построенные выпускниками центра, – грунтовые, отметил Сергей Пажетнов. «Так что и Фасолинка с Горошинкой без проблем соорудят себе берлогу, в которой и перезимуют», – подчеркнул он.

