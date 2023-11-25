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Общество

На фестивале «Семейная команда» в Порхове определили победителей 

Районный этап спортивного семейного фестиваля «Семейная команда» впервые состоялся в Порхове сегодня, 25 ноября, накануне Дня матери. Об этом пишет районная газета «Порховский вестник».

Фестиваль "Семейная команда". Фото: газета "Порховский вестник"

Организатор соревнований – региональное отделение Общероссийского движения детей и молодёжи «Движение первых».

В районном этапе поучаствовали пять семей.

«Особое внимание, конечно, уделили мамам, которые всё успевают: и работают, и детей воспитывают, и спортом занимаются. Команды-семьи Рачковских, Плахиных, Илларионовых, Фёдоровых и Ерофеевых соревновались по следующим видам игр: «Городки», «Городки с цифрами», «Кольцеброс» и «Регион добра», где нужно было собрать районы Псковской области, вырезанные из дерева, как пазл.Консультант Управления образования Порховского района Алёна Яковлева и координатор «Движения первых» в районе Софья Золотченко объявили результаты и вручили дипломы и призы», – пишет газета.

Представлять район на областном этапе будет семья Ерофеевых. Второе место у Фёдоровых, третье у Илларионовых. Состоялось также награждение по видам игр.

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