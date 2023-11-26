Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

День матери празднуется в России сегодня

День матери, который с 1998 года празднуется в последнее воскресенье ноября, отмечают сегодня в России, сообщает calend.ru.

День матери празднуется в России сегодня. Фото: ПАИ

С каждым годом День матери становится всё популярнее. Также в последние годы проведение культурно-массовых мероприятий, посвящённых этому дню, становится всё больше, и проходят они практически во всех регионах страны, а ряд из них — при организации или поддержке местных властей (это праздничные концерты, встречи с многодетными матерями и т. д.).

Более чем в 60 субъектах Российской Федерации для матерей учреждены дипломы, медали, почётные знаки, звания и премии за достойное воспитание детей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













26 ноября 2023

Михаил Ведерников поздравил псковских женщин с Днём матери
 
26 ноября 2023

Псковский филиал центра «Воин» выпустил первый поток курсантов
26 ноября 2023

Псковские полицейские приняли участие в круглом столе на тему кибербезопасности
26 ноября 2023

Кинолог предупредил об опасностях для собак в заснеженную погоду
26 ноября 2023

День матери празднуется в России сегодня
25 ноября 2023

В Печорах началась реставрация церкви Сорока Мучеников Севастийских
25 ноября 2023

Одетый в чёрное молодой мужчина пропал в Бежаницах
25 ноября 2023

В Псковской области простились ещё с тремя погибшими в ходе СВО военнослужащими

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...