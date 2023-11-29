Псковский детский фонд подвёл итоги проекта по поддержке вынужденных переселенцев

16:22, 29 ноября 2023, ПАИ

Псковское областное отделение Российского детского фонда подвело итоги реализации проекта «Чужих детей не бывает», который был направлен на поддержку семей из числа вынужденных переселенцев. Проект стал победителем специального конкурса Фонда президентских грантов и был реализован осенью этого года. Всего в рамках проекта комплексную поддержку получили 102 семьи.

Главной целью проекта стало создание системы помощи и сопровождения семей с детьми, прибывших в Псковскую область с территории Донбасса и Украины и ищущих убежище на территории РФ. Подробнее – в материале ПАИ.

Информационная поддержка

За год работы команда сотрудников и волонтёров фонда оборудовала стационарный пункт информационной помощи, где вынужденные переселенцы распечатывали, делали ксерокопии и сканы документов. Также удалось организовать работу мобильного пункта информационной помощи, который сотрудники брали с собой на все выезды в пункты временного размещения семей (ПВР).

Также было создано сообщество (vk.com/bezhentsy_pskov) и чат, где публиковалась полезная информация, в том числе и о мероприятиях проекта.

Псковское областное отделение Российского детского фонда опубликовало информационный справочник. Материал содержит информацию о правовых статусах, которые иностранным гражданам и лицам без гражданства можно получить в РФ, и необходимых для этого документах.

Справочник также отражает контактные данные и сведения о деятельности организаций, служб помощи и центров, в которые нужно обратиться для оформления необходимой по прибытии документации, а также об организациях, оказывающих помощь и услуги семьям с детьми.

Информационный справочник выдаётся семьям с детьми, прибывшим в Псковскую область, обращающимся за помощью в Псковское областное отделение Российского детского фонда. Также материал доступен в электронном виде в сообществе Детского фонда «Помощь беженцам и вынужденным переселенцам».

Помощь каждому

Для переселенцев организовали шесть выдач помощи в офисе фонда, а также восемь выездных мероприятий в ПВРы. На таких мероприятиях семьи получали продуктовые наборы, товары гигиены, постельные принадлежности.

А перед началом учебного года 32 школьника из семей вынужденных переселенцев были обеспечены рюкзаками, канцелярскими товарами, новой спортивной и школьной формой.

Песочная терапия

Псковское областное отделение Российского детского фонда провело психологические тренинги для семей вынужденных переселенцев. Всего было организовано восемь тренингов, которые проходили как на базе офиса фонда, так и в пунктах временного размещения. Психолог с применением метода песочной терапии проводила занятия, направленные на поиск внутренних ресурсов. Взрослые и дети создавали свои миры из кинетического песка и разнообразных фигур.

Дети и взрослые строили из песка собственные острова, селили там главного героя, а затем населяли остров фигурками животных, размещали растения. Направляющими вопросами психолог узнавала, есть ли у обитателей острова враги и друзья, что им нужно для жизни, как выглядит их мир.

На примере этого выдуманного острова участники делились своим идеальным видением жизни, преградами к достижению идеального мира, способами преодоления преград с помощью внутренних ресурсов. В рамках занятия говорили о таких ресурсах, как любовь, вера, надежда, дружба, семья.

Одна из постоянных участниц тренингов поделилась эмоциями: «Спасибо огромное Детскому фонду и замечательному психологу Елене за прекрасные эмоции, за чудесное занятие».

Также психолог проводила тренинги на тему «Я в мире, мир во мне». Они были направлены на адаптацию детей из семей вынужденных переселенцев к школьному коллективу сверстников, к новым условиям жизни и учёбы.

На занятии при помощи упражнений и методик дети учились преодолевать барьеры, возникающие в межличностных отношениях, учились развивать коммуникативные навыки и формировать чувство взаимного доверия.

Развлекательные мероприятия

Для детей регулярно организовывались развлекательные мероприятия. В пункты временного размещения приходили собаки-адвенторы, которые показывали ребятам трюки, демонстрировали свои умения и навыки. А после у всех желающих была возможность погладить и расчесать собачек, сделать с ними фотографию.

Собаки-адвенторы – это собаки, которые успешно прошли аттестационные испытания и внесены в реестр собак для досуговой работы. Они имеют возможность посещать и проводить мероприятия в детских домах, приютах, социальных гостиницах и домах ухода.

Кроме того, танцевальные педагоги проводили для детей мастер-классы по современным направлениям танца.

Экскурсии и поездки

Для детей и их родителей была организована ознакомительная поездка по Пскову. Сотрудники фонда рассказали об общественно значимых организациях, детских досуговых учреждениях и организациях дополнительного образования. А экскурсовод провела автобусную экскурсию по городу.

Также для семей была организована экскурсия в Псковский кремль. Семьи прогулялись по кремлю, слушая о значимых событиях, проходивших на его территории. В конце экскурсии всех участников ждал сюрприз – мороженое, а ребята получили сладкие подарки.

Подводя итоги

Мероприятия проекта помогли семьям адаптироваться к новым жизненным условиям, влиться в общество. Родители нашли работу, дети пошли в школы и детские сады. По его окончании команда регионального отделения фонда продолжит оказание помощи семьям с детьми из числа вынужденных переселенцев, ведь чужих детей не бывает.