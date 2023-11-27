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Общество

Дополнительный рейс автобуса №124 Неёлово - Ваулино появится с 28 ноября

Дополнительный рейс автобуса №124 Неёлово - Ваулино появится с 28 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Дополнительный рейс автобуса по маршруту Рокоссовского - Ваулино вводится по просьбам пасажиров, уточнили на предприятии.

От остановки «Улица Рокоссовского» он будет отправляться в 22:50, от площади Ленина - в 23:06.

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