Дополнительный рейс автобуса №124 Неёлово - Ваулино появится с 28 ноября
Дополнительный рейс автобуса №124 Неёлово - Ваулино появится с 28 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс».
Дополнительный рейс автобуса по маршруту Рокоссовского - Ваулино вводится по просьбам пасажиров, уточнили на предприятии.
От остановки «Улица Рокоссовского» он будет отправляться в 22:50, от площади Ленина - в 23:06.
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