Кейс-чемпионат соцпроектов «Добротворец» пройдёт в Пскове 28 ноября

11:36, 28 ноября 2023, ПАИ

I Псковский кейс-чемпионат социальных проектов «Добротворец» пройдёт в Пскове сегодня, 28 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Школы Пскова и Псковского района смогут побороться за звание проектных офисов «Добротворец». Отмечается, что лучшую команду наградят поездкой в Москву и памятными призами.

Ученики 7-11 классов поделятся опытом реализации командных проектов в сфере добровольчества и благотворительности в рамках подготовки к чемпионату. Конкурсантам предложат кейс социальной проблемы, решение которого команды представят перед жюри.

I Псковский кейс-чемпионат проводится в рамках проекта центра «Добротворец». Его реализует «Команда 2018» совместно с комитетом по молодёжной политике Псковской области при поддержке Ресурсного центра Всероссийского проекта «Навигаторы детства» в Псковской области и Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых».