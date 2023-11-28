Мешающие усвоению витаминов продукты назвал врач

11:25, 28 ноября 2023, ПАИ

Продукты, которые могут помешать усвоению витаминов, назвал «Известиям» врач-терапевт Константин Чайкин.

По его словам, помешать усвоению витаминов могут кофе, чёрный и зеленый чай, поэтому специалист рекомендует употреблять эти продукты и витамины в разное время.

Также он назвал другие причины плохого усвоения витаминов. Среди них – заболевания желудочно-кишечного тракта, нарушения биоценоза кишечника, глистные инвазии. «Поэтому подбирать витаминный комплекс и давать рекомендации по дозировке и курсу приёма должен лечащий врач», – подчеркнул специалист.