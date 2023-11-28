Путин заявил, что нельзя решить проблемы демографии только деньгами

17:14, 28 ноября 2023, ПАИ

Демографические проблемы в России невозможно решить только деньгами, необходимы и соответствующие жизненные ориентиры людей, заявил на Всемирном русском народном соборе президент Владимир Путин. Об этом пишет «Интерфакс».

«Преодолеть сложнейшие демографические вызовы, с которыми мы столкнулись, невозможно только с помощью денег, социальных выплат, пособий, льгот, отдельных программ», - отметил глава государства.

«Гораздо важнее - жизненные ориентиры человека. В основе семьи, рождения ребенка лежат любовь, доверие, прочная нравственная опора», - добавил Путин.