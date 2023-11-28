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Новый метод диагностики кишечника появился в Псковской городской поликлинике

Новый компьютерный томограф позволил врачам Псковской городской поликлиники проводить новый вид исследования – виртуальную колоноскопию, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

Новый метод диагностики кишечника появился в Псковской городской поликлинике. Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

Данная процедура проводится пациентам, страдающим от различных заболеваний толстой кишки. Она выполняется при помощи современного мультиспирального компьютерного томографа и позволяет исследовать толстую кишку (от прямой до слепой) без введения эндоскопа. Таким образом врачу удаётся получить на экране даже мельчайшие анатомические структуры кишечной стенки и полости, не причинив пациенту боли и дискомфорта.

Данный метод диагностики обладает рядом преимуществ, среди которых:

- точная оценка формы и расположения всех участков толстой кишки, толщины её стенок и состояния близлежащих тканей и лимфоузлов;

- возможность обзора внутренней оболочки;

- неинвазивность (в организм пациента не «вторгаются»);

- возможность осмотреть труднодоступные для стандартной колоноскопии участки кишечника;

- безболезненность и отличная переносимость пациентами всех возрастных групп;

- в отличие от ирригоскопии не требует введения бариевой смеси в толстую кишку пациента.

Помимо этого, данное исследование рекомендуется регулярно проводить всем гражданам от 40 лет или гражданам с отягощённой наследственностью (онкозаболевания у ближайших кровных родственников) для эффективной профилактики онкологических болезней.

Компьютерный томограф был приобретён за счёт средств резервного фонда президента Владимира Путина при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

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