Новый метод диагностики кишечника появился в Псковской городской поликлинике
Новый компьютерный томограф позволил врачам Псковской городской поликлиники проводить новый вид исследования – виртуальную колоноскопию, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.
Данная процедура проводится пациентам, страдающим от различных заболеваний толстой кишки. Она выполняется при помощи современного мультиспирального компьютерного томографа и позволяет исследовать толстую кишку (от прямой до слепой) без введения эндоскопа. Таким образом врачу удаётся получить на экране даже мельчайшие анатомические структуры кишечной стенки и полости, не причинив пациенту боли и дискомфорта.
Данный метод диагностики обладает рядом преимуществ, среди которых:
- точная оценка формы и расположения всех участков толстой кишки, толщины её стенок и состояния близлежащих тканей и лимфоузлов;
- возможность обзора внутренней оболочки;
- неинвазивность (в организм пациента не «вторгаются»);
- возможность осмотреть труднодоступные для стандартной колоноскопии участки кишечника;
- безболезненность и отличная переносимость пациентами всех возрастных групп;
- в отличие от ирригоскопии не требует введения бариевой смеси в толстую кишку пациента.
Помимо этого, данное исследование рекомендуется регулярно проводить всем гражданам от 40 лет или гражданам с отягощённой наследственностью (онкозаболевания у ближайших кровных родственников) для эффективной профилактики онкологических болезней.
Компьютерный томограф был приобретён за счёт средств резервного фонда президента Владимира Путина при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.
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