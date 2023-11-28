Тротуары установили в деревне Ершово Псковского района по нацпроекту

19:32, 28 ноября 2023, ПАИ

Устройство тротуаров завершено в деревне Ершово Псковского района, сообщили ПАИ в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Тротуары протяжённостью 686 метров установили с двух сторон автодороги, на подходах к пешеходным переходам и автобусным остановкам. Кроме того, вдоль нерегулируемых пешеходных переходов поставили пешеходные ограждения и дорожные знаки, нанесли поперечные шумовые полосы.

Отмечается, что освещение данного участка выполнено ещё в 2021 году, а теперь территория стала ещё более безопасной для всех участников дорожного движения.

Работы велись в рамках капитального ремонта автодороги Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», инициированному президентом России Владимиром Путиным. На эти цели из областного бюджета было выделено 14 млн рублей.