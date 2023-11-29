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Политика

Глава Псковского района Наталья Фёдорова станет гостьей программы «Среда обитания»

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 29 ноября. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет глава Псковского района Наталья Фёдорова.

Глава Псковского района Наталья Фёдорова станет гостьей программы «Среда обитания». Фото: ПАИ

Что муниципалитет успел сделать в сфере ЖКХ и дорожного строительства в 2023 году и какие у его властей планы на 2024 год? Что глава думает о передаче части территорий областному центру? Как прошла навигация на Талабские острова в этом году? Что делается для развития туризма в районе?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Среда обитания» в 14:00. Видеотрансляция будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».

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