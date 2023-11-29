РСХБ поддержит пенсионеров единовременной выплатой в 2500 рублей

14:18, 29 ноября 2023, ПАИ

При переводе пенсии в Россельхозбанк клиенты получат 2500 рублей. Средства будут перечислены единовременной выплатой на счет карты, открытой в рамках тарифного плана «Пенсионный».

Для получения выплаты на счет клиенту необходимо до 31 декабря 2023 года включительно оформить карту с тарифным планом «Пенсионный». В отделении банка сотрудники детально разъяснят условия акции, каким образом оперативно оформить карту и перевести пенсию. Затем до 29.02.2024 пенсионеру нужно оплатить этой картой одну покупку или, к примеру, услуги ЖКХ, на любую сумму, после этого 2500 рублей будут начислены до 10 числа следующего месяца.

«Это отличная акция в помощь пенсионерам, поэтому решила воспользоваться возможностью, а заодно и узнала о других выгодных предложениях Россельхозбанка, в том числе о вкладах для пенсионеров. Это государственный банк, и я уверена в его надежности. Кроме того, здесь внимательное и быстрое обслуживание. Теперь ожидаю зачисления на карту 2500 рублей. К тому же пенсионная карта Россельхозбанка дает и другие преимущества», – отметила псковичка Галина Красняк.

До 2,5 процента кешбэка при оплате в аптеках, до 5 % годовых на остаток денег по карте, а также возможность оплаты ЖКХ и мобильной связи и снятие наличных во всех банкоматах без комиссии – это дополнительные преимущества пенсионной карты от РСХБ.

Россельхозбанк уделяет особое внимание работе с людьми старшего возраста, сообщил директор Псковского регионального филиала Россельхозбанка Дмитрий Алемасов и отметил, что дополнительная выплата к пенсии станет хорошим подспорьем для пенсионеров, а кешбэк за покупки и процент на остаток на счете – ещё одним источником дохода. Кроем того, в РСХБ для пенсионеров разработан целый комплекс банковских услуг с привлекательными возможностями. К примеру, вклад «Доходный Пенсионный» и «Пенсионный Плюс», а также кредитные продукты.

«Пожилым людям порой сложно ориентироваться в стремительно развивающихся финансовых технологиях, поэтому Россельхозбанк стремится предложить максимально простые и удобные инструменты по управлению средствами», – добавил Дмитрий Алемасов.

Участником акции может стать любое физическое лицо, являющееся пенсионером по старости и не получающее пенсионные выплаты на счета, открытые в Россельхозбанке, по состоянию на 1 июля 2023 года.

Все подробности об акции на официальном сайте РСХБ по ссылке.

Также подробную информацию можно получить в центральном офисе регионального филиала РСХБ: Псков, ул. Некрасова, д. 44А, а также в офисе по адресу: г. Псков, ул. Народная, д. 21, т. 8 (8112) 68-72-20.

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