Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Победителей конкурса национального костюма назвали в Пскове

Победителей конкурса национального костюма определили в Пскове. В этом году смотр прошёл в седьмой раз. Зрители и жюри увидели 17 ярких и уникальных коллекций костюмов, аксессуаров, кукол, сообщили ПАИ в Псковском областном центре народного творчества.

Победителей конкурса национального костюма назвали в Пскове. Фото предоставил Псковский областной центр народного творчества

«Все коллекции были созданы в 2023 году и в нашем конкурсе принимают участие впервые. Псковскую область представили мастера из шести муниципалитетов. Две рукодельницы прислали свои работы в формате онлайн из Ханты-Мансийска и Санкт-Петербурга», – отметили специалисты Дома ремёсел.

В номинации «Современный авторский костюм» диплом I степени получила псковичка Вера Леонова (коллекция «Забава»), диплом II степени – псковичка Ирина Саманчук (коллекция «Дана»).

Обладателем Гран-при в номинации «Сценический костюм» стала опочецкая мастерица Марина Родькина (коллекция «Воскресный день»). Диплом I степени в этой номинации получила Псковская творческая студия «Истоки» (коллекция «Троица»), диплом II степени – псковская мастерица Марина Александрова (коллекция «Ай, лужок, лужок»), диплом III степени – мастерица из Новоржева Татьяна Кривомазова (коллекция «Алёнушка»).

В номинации «Аксессуары» дипломы I степени достались псковичкам Ирине Ивановой (коллекция «Художественный войлок») и Наталье Николаевой (коллекция «Для красы украсы»), а диплом II степени – островичке Татьяне Титовой (коллекция «Как прекрасен наш узор»).

В номинации «Кукла в национальном костюме» дипломы I степени вручили творческой студии «Мастера старинной моды» из Опочки (коллекция «Пять губерний») и клубу народной куклы «Псковитянка» (коллекция «Девичий сундук»).

Диплома I степени в номинации «Этнографический костюм» была удостоена псковичка Галина Никитина (коллекция «Ярмарка»).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













29 ноября 2023

Специалисты ПсковГУ представляют вуз на III Конгрессе молодых учёных
29 ноября 2023

Надо предусмотреть в ПДД право раненых участников СВО на отдельную парковку – Армен Мнацаканян
29 ноября 2023

Противоаварийные работы начались в Стрелецком домике в Печорах
29 ноября 2023

Семья врачей переехала на работу в Псковскую область
29 ноября 2023

Победителей конкурса национального костюма назвали в Пскове
29 ноября 2023

Оскорбляющие участников СВО должны подвергаться общественному осуждению – Александр Котов
29 ноября 2023

Мария Филонова: Неуважительное отношение к участникам СВО недопустимо 
29 ноября 2023

Дизайн-код удалось полностью внедрить в Острове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...