Победителей конкурса национального костюма назвали в Пскове

15:22, 29 ноября 2023, ПАИ

Победителей конкурса национального костюма определили в Пскове. В этом году смотр прошёл в седьмой раз. Зрители и жюри увидели 17 ярких и уникальных коллекций костюмов, аксессуаров, кукол, сообщили ПАИ в Псковском областном центре народного творчества.

«Все коллекции были созданы в 2023 году и в нашем конкурсе принимают участие впервые. Псковскую область представили мастера из шести муниципалитетов. Две рукодельницы прислали свои работы в формате онлайн из Ханты-Мансийска и Санкт-Петербурга», – отметили специалисты Дома ремёсел.

В номинации «Современный авторский костюм» диплом I степени получила псковичка Вера Леонова (коллекция «Забава»), диплом II степени – псковичка Ирина Саманчук (коллекция «Дана»).

Обладателем Гран-при в номинации «Сценический костюм» стала опочецкая мастерица Марина Родькина (коллекция «Воскресный день»). Диплом I степени в этой номинации получила Псковская творческая студия «Истоки» (коллекция «Троица»), диплом II степени – псковская мастерица Марина Александрова (коллекция «Ай, лужок, лужок»), диплом III степени – мастерица из Новоржева Татьяна Кривомазова (коллекция «Алёнушка»).

В номинации «Аксессуары» дипломы I степени достались псковичкам Ирине Ивановой (коллекция «Художественный войлок») и Наталье Николаевой (коллекция «Для красы украсы»), а диплом II степени – островичке Татьяне Титовой (коллекция «Как прекрасен наш узор»).

В номинации «Кукла в национальном костюме» дипломы I степени вручили творческой студии «Мастера старинной моды» из Опочки (коллекция «Пять губерний») и клубу народной куклы «Псковитянка» (коллекция «Девичий сундук»).

Диплома I степени в номинации «Этнографический костюм» была удостоена псковичка Галина Никитина (коллекция «Ярмарка»).