Регламент охраны исторической усадьбы и новые муниципальные должности обсудили псковские депутаты

17:14, 29 ноября 2023, ПАИ

Комитет по законодательству и местному самоуправлению рассмотрел профильные вопросы ноябрьской сессии областного Собрания. На заседании под председательством Алексея Севастьянова депутаты рассмотрели 20 законопроектов и проектов постановлений. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

К принятию в первом чтении комитет рекомендовал законопроект об областном бюджете на предстоящие три года (как и на прошедших ранее комитетах, с докладом об основных финансовых параметрах выступила вице-губернатор Татьяна Баринова), а также изменения в закон «О межбюджетных отношениях Псковской области». В отношении последнего документа Алексей Севастьянов, руководствуясь заключением Счётной палаты, обратил внимание на необходимость прописать в отдельной статье порядок финансирования новых муниципальных округов и попросил ко второму чтению подготовить необходимые правки.

Значительная часть рассмотренных далее законопроектов также была связана с прошедшим преобразованием восьми районов в муниципальные округа и необходимостью урегулирования в областном законодательстве новых реалий.

«Этот закон очень ждут наши муниципальные служащие в округах», – прокомментировала подготовленные поправки в реестр должностей муниципальной службы руководитель правительственного управления по местному самоуправлению и территориальному развитию Елена Тимашова. По словам специалиста, принятие закона позволит перейти к формированию окружных администраций и с января 2024 года в штатном режиме приступить к работе. Елена Тимашова отметила, что при выборе названий должностей муниципальных служащих учитывали прежнюю практику – «чтобы жителям было привычно и понятно».

Депутаты согласовали предложенные поправки в действующее законодательство.

С докладом о проекте зон охраны усадьбы писательницы М. В. Алтаевой-Ямщиковой в деревне Лосицы Плюсского района выступил председатель комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик. Специалист напомнил, что памятник федерального значения был поставлен на государственную охрану в 1995 году. По словам Вадима Нэдика, действующая до сих пор 200-метровая защитная зона объекта культурного наследия максимального ограничивает местных жителей в любой хозяйственной деятельности. «Ни сарай, ни баню не поставить», – коротко охарактеризовал ситуацию докладчик. Руководитель исполнительного органа признал, что работа над проектом зон охраны шла непросто – из-за исправления допущенных неточностей документ был внесён в Собрание и отозван несколько раз.

Территория поделена на две зоны: зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности с высотным регламентом до восьми метров и зона охраняемого природного ландшафта. «Задача – не допустить появления в этом историческом живописном месте пентхаусов или железобетонных построек в американском стиле», – обозначил Вадим Нэдик необходимость сохранения сложившейся планировочной застройки и природного ландшафта.

Члены комитета единогласным решением одобрили охранный документ.

Поддержку депутатов получила инициатива коллег из Карелии об усилении мер ответственности за нанесение граффити, содержащих пропаганду наркотических средств и информацию о привлечении к их распространению. Речь идёт не только об увеличении размера штрафов, но и применении к правонарушителям административного ареста и привлечении их к обязательным работам.

Вслед за коллегами комитет по законодательству поддержал инициативу региональной Общественной палаты о присвоении звания «Почётный гражданин Псковской области» митрополиту Тихону.

Завершающим вопросом члены комитета рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата областного Собрания Олега Грицаева – заявление о намерении по собственному желанию отказаться от депутатского мандата парламентарий подал спикеру Александру Котову. Вопрос о сложении полномочий будет рассмотрен на сессии.