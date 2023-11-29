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Общество

Останки погибшего в Великолукском районе красноармейца передали для перезахоронения в Челябинской области

Торжественная церемония передачи останков красноармейца, погибшего в годы Великой Отечественной войны, для перезахоронения на родине, в Челябинской области,  состоялась в Доме культуры деревни Булынино Великолукского района, сообщает газета «Наш путь».

  • Останки погибшего в Великолукском районе красноармейца передали для перезахоронения в Челябинской области
    Фото: газета «Наш путь»
  • Останки погибшего в Великолукском районе красноармейца передали для перезахоронения в Челябинской области
    Фото: газета «Наш путь»
  • Останки погибшего в Великолукском районе красноармейца передали для перезахоронения в Челябинской области
    Фото: газета «Наш путь»
  • Останки погибшего в Великолукском районе красноармейца передали для перезахоронения в Челябинской области
    Фото: газета «Наш путь»
  • Останки погибшего в Великолукском районе красноармейца передали для перезахоронения в Челябинской области
    Фото: газета «Наш путь»
  • Останки погибшего в Великолукском районе красноармейца передали для перезахоронения в Челябинской области
    Фото: газета «Наш путь»
  • Останки погибшего в Великолукском районе красноармейца передали для перезахоронения в Челябинской области
    Фото: газета «Наш путь»
  • Останки погибшего в Великолукском районе красноармейца передали для перезахоронения в Челябинской области
    Фото: газета «Наш путь»
  • Останки погибшего в Великолукском районе красноармейца передали для перезахоронения в Челябинской области
    Фото: газета «Наш путь»

Красноармеец Иван Дорожкин 1912 года рождения, уроженец села Соколовское Челябинской области, был поднят поисковиками отряда «Штурм» на территории Великолукского района. Определить малую родину героя удалось благодаря именному медальону, который сохранился при останках бойца.

Церемония прошла с воинскими почестями. Останки передали главе Соколовского сельского поселения Уйского района Челябинской области Евгению Дорожкину. Однофамилец бойца подчеркнул, что для него перезахоронение героя – это честь и двойная ответственность.

Гостями торжественной церемонии также стали представители администрации района и Лычевской волости, ученики и юнармейцы Булынинской школы, поисковики отряда «Штурм», представители военного комиссариата и неравнодушные жители.

В газете добавили, что делегация Челябинской области проделала свыше двух с половиной километров пути, чтобы добраться до Псковской области. Дорога заняла у них более трёх суток.

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