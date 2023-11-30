Работы завершены на 181 км региональных дорог – Станислав Стармолотов

11:35, 30 ноября 2023, ПАИ

В 2023 году выполнен крупномасштабный ремонт региональных дорог, в том числе в рамках президентского нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В целом на ремонт и капитальный ремонт дорог по итогам года будет направлено 4 млрд 623 млн рублей. По состоянию на 27 ноября завершены работы на 180,5 км автодорог. Об этом в рамках парламентского часа на сессии Псковского областного Собрания депутатов сообщил врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

Как передаёт корреспондент ПАИ, в числе крупнейших введённых объектов глава комитета назвал дорогу граница с Эстонской Республикой – Печоры – Изборск в Печорском районе, автодорогу Новгородка – Пушкинские Горы в Пушкиногорском районе (12,6 км), автодорогу Великие Луки – Усвяты в Великолукском районе (15,4 км), автодорогу Порхов – Успенье в Порховском и Дедовичском районах (30,4 км).

Кроме того, был выполнен ремонт автодороги Опочка – Дубровка – граница с Республикой Белоруссия в Себежском районе (19,1 км), автодороги Пушкинские Горы – Локня в Новоржевском районе (12,2 км), ремонт автодороги Цапелька – Новоселье – Струги Красные – Плюсса в Стругокрасненском и Плюсском районах (9,7 км).

«По итогам года планируется также завершить работы по ремонту 39 км автодорог», – заявил Станислав Стармолотов.

Ранее сообщалось, что общий объём дорожного фонда региона составил почти 14 млрд рублей.