Бюджет ФОМС Псковской области принят в первом чтении

14:43, 30 ноября 2023, ПАИ

Проект бюджета территориального Фонда обязательного медицинского страхования на предстоящие три года принят в первом чтении – депутаты Псковского областного Собрания рассмотрели законопроект на 26-й сессии сегодня, 30 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

Доходы и расходы фонда на 2024 год запланированы в размере 10 млрд 969 млн 232,5 тысячи рублей. Основной источник средств – федеральная субвенция, рассчитанная исходя из численности застрахованного населения области на начало текущего года и базового подушевого норматива. Норматив 2024 года в сравнении с текущим показателем увеличен на 11 % и составляет 17 932,5 рубля.

В составе субвенции расчётная сумма страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения области на очередной финансовый год составила 3 млрд 267 млн 992,6 тысячи рублей – эта часть покрывается за счёт средств областного бюджета.

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые псковскому ФОМС из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов РФ, – это возмещение оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной учреждениями здравоохранения Псковской области, гражданам, застрахованным на территории этих регионов.