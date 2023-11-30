Псковича поймали на краже алкоголя в час ночи
Росгвардейцы задержали псковича, который похитил из торгового зала магазина энергетические напитки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
1 декабря около 1:00 экипаж группы задержания Росгвардии получил сообщение, что из магазина на Рижском проспекте поступил сигнал тревоги.
Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 40-летнего псковича, который украл из торгового зала спиртные напитки.
По факту хищения проводится проверка.
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