О границах многополярного мира поговорили в ПсковГУ

09:59, 01 декабря 2023, ПАИ

Студенты института образования и социальных наук Псковского государственного университета стали участниками форсайт-сессии «Спорим о границах многополярного мира», сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

Спикерами мероприятия выступили заместитель директора Института образования и социальных наук Юлия Рузляева и доцент кафедры среднего общего образования и социального проектирования Алексей Шпак.

В ходе встречи участники разделились на группы, задачей которых было определить плюсы и минусы однополярного и многополярного мироустройства. Выступающие отстаивали одну из сторон, после чего аудитория имела право парировать аргументы докладчика.

Кроме того, вместе со спикерами ребята рассмотрели понятие баланса сил как способа стабилизации системы международных отношений. Актуальной темой для обсуждения стала реальность и перспективы многополярного мира. Ребята уточнили, что многополярность в политике предполагает наличие в мире нескольких полюсов силы, которыми являются наиболее могущественные державы. Студенты добавили, что такие державы не связаны отношениями корпоративной дисциплины после распада биполярного мира, не превосходят и не распространяют своё влияние друг на друга.