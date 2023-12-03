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Общество

Воскресную школу капитально отремонтируют в Изборске

Воскресную школу на улице Мирной, 11 в Изборске планируют капитально отремонтировать, сообщили ПАИ в Псковской епархии.

Фото: пресс-служба Псковской епархии

Проектная документация на проведение ремонта уже прошла государственную историко-культурную экспертизу. Хотя само здание и не является самостоятельным объектом культурного наследия, оно расположено в границах территории объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Староизборской крепости и Труворова городища» XIV–XVII веков. Одновременно школа расположена и в границах объекта регионального значения «Достопримечательное место Изборск, связанное с рождением российской государственности» VIII–XX веков.

Отмечается, что при капитальном ремонте не планируется вторжение в грунт и культурный слой здания.

При ремонте также будет запрещено использование крупногабаритной и тяжеловесной техники на гусеничном ходу, так как она может сильно вибрационно воздействовать на грунты и повредить элементы благоустройства и дорожных покрытий на территории объектов культурного наследия. При капремонте воскресной школы предпочтительно использование малогабаритной строительной техники на колёсном ходу и ручного труда.

Проведение строительных работ допускается без участия специалистов-археологов.

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