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Экономика

Об онлайн-кредитовании для предпринимателей рассказал региональный директор псковского офиса ПСБ

Об онлайн-кредитовании для предпринимателей рассказал региональный директор псковского офиса ПСБ Андрей Копосов в программе «Бизнес-ланч» в эфире радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Об онлайн-кредитовании для предпринимателей рассказал региональный директор псковского офиса ПСБ. Фото: ПАИ

По его словам, ПСБ одним из первых запустил технологию онлайн-кредитования бизнеса в России. Андрей Копосов объяснил алгоритм, по которому происходит выдача средств.

На основе данных о транзакционной нагрузке, которую имеет бизнес, разрабатывается индивидуальное предодобренное кредитное предложение. Клиенты ПСБ могут увидеть его в мобильном приложении или в интернет-банке. Анализ платежеспособности производится на основании объёма данных, находящихся в свободном доступе. Как правило, информации достаточно, чтобы сформировать готовое персонализированное предложение.

«Но даже если вы не клиент ПСБ, вы можете на сайте подать заявку, информация для формирования предложения по кредиту также будет взята из открытых источников. Это позволяет быстро получить ответ, сможет ли предприниматель рассчитывать на плечо банка», – уточнил Андрей Копосов.

Если готовое предложение предпринимателя устраивает, он ставит электронную подпись в договоре и оформляет кредит. Средства в течение нескольких минут зачисляются на счёт.

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