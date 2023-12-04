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Экономика

Для малого бизнеса ПСБ разработал платформу по оплате услуг с помощью QR-кода

Для малого бизнеса ПСБ разработал платформу для бесконтактной оплаты через QR-код. Как это работает для предпринимателей, рассказал региональный директор псковского офиса ПСБ Андрей Копосов в программе «Бизнес-ланч» в эфире радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Для малого бизнеса ПСБ разработал платформу по оплате услуг с помощью QR-кода. Фото: ПАИ

Из-за санкционного давления россияне вынуждены были частично отказаться от покупки товаров и услуг с помощью бесконтактной оплаты гаджетами, так как часть из них просто перестала поддерживать функцию на территории России. «Мы же начали активно развивать оплату с помощью QR-кода, в том числе через систему быстрых платежей (СБП). Идею удалось быстро интегрировать в торговый эквайринг», – отметил Андрей Копосов.

Специально для малого бизнеса ПСБ разработал продукт «ПСБ Бизнес ПЭК». Это бесплатное приложение на Android, которое позволяет принимать платежи банковскими картами и через СБП. QR-код выводится на экран смартфона или передаётся в виде платёжной ссылки через встроенный NFC-модуль.

Процесс оплаты полностью автоматизирован – не нужно вводить реквизиты и другие данные. Средства зачисляются на счёт в течение 15 секунд.

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