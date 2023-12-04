Специально для предпринимателей ПСБ создал виртуального бизнес-ассистента «Катюшу»

15:40, 04 декабря 2023, ПАИ

ПСБ запустил виртуальный бизнес-ассистент «Катюша», который работает на основе искусственного интеллекта. Об этом рассказал региональный директор псковского офиса ПСБ Андрей Копосов в программе «Бизнес-ланч» в эфире радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Ассистент интегрирован в VK-мессенджер и Telegram. Функционал позволяет получить консультацию по продуктам и услугам банка, узнать остатки по счетам, сформировать выписку по ним, выставить или оплатить счёт.

Ассистент распознаёт также и голосовые команды. Он отвечает на вопросы при обращении на горячую линию поддержки и распознает аудиофайлы с запросами в мессенджерах, предлагая подходящие сценарии, что избавляет клиентов от необходимости набирать текст в чате. «Катюша» поможет найти ближайший офис по геопозиции клиента, оформить заявку на резервирование счёта.

Ассистент объединяет в себе сразу несколько финансовых сервисов, что позволяет существенно упростить взаимодействие между контрагентами и сократить время на проведение операций, оставаясь при этом в режиме одного окна, уточнил Андрей Копосов.

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».