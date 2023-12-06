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Экономика

Производство овощей в Псковской области выросло за год на треть

Аграрии Псковской области за период 2023 год увеличили производство овощей на треть. Рост показателей произошёл благодаря освоению новых площадей, а также использованию передовых технологий выращивания урожая. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на комментарий председателя комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николая Романов.

Так, производство овощей увеличилось. В частности, картофеля стали производить больше: собрано порядка 62,3 тысяч тонн. Такой показатель является беспрецедентным в Псковской области, отметил Николай Романов.

Основное производство картофеля находится в Печорском, Порховском и Псковском районах.

Ранее стало известно, что под урожай 2024 года посеяно озимых зерновых культур 24,1 тысяч гектаров и озимого рапса – 7,3 тысяч тонн.

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