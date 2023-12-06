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Псковичка стала лауреатом всероссийского композиторского конкурса

Студентка 4-го курса Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Анастасия Прокофьева стала лауреатом второй степени XVII Детского открытого композиторско-исполнительского конкурса «Бывает всё на свете хорошо», посвящённого Андрею Петрову. Об этом ПАИ сообщили в образовательном учреждении.

Псковичка стала лауреатом всероссийского композиторского конкурса. Фото: Псковский областной колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова

Конкурс проходил в два этапа. Студентка прошла в финал, который состоялся в Санкт-Петербурге в стенах Детской музыкальной школы имени Андрея Петрова. Программа Анастасии Прокофьевой состояла из двух авторских сочинений, работа над которыми велась под руководством заслуженного деятеля искусств Псковской области, члена Союза композиторов России, преподавателя колледжа искусств Татьяны Лаптевой.

Анастасия Прокофьева исполнила на фортепиано «Калейдоскоп Америки», который создан по мотивам стихотворения Аллена Гинзберга, а также «Воробья в Летнем саду Петербурга» в дуэте с флейтисткой Кирой Киперман.

Конкурсантов оценивали композитор, член президиума правления Союза композиторов Санкт-Петербурга Владимир Сапожников, дирижёр Санкт-Петербургского государственного детского музыкального театра «Зазеркалье» Павел Бубельников, пианист, композитор, профессор кафедры композиции Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова Николай Мажара и другие. После прослушиваний юные композиторы приняли участие в мастер-классе «Сочиняем сказку», который провёл пианист, композитор, преподаватель Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова и один из членов жюри Игорь Александров.

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