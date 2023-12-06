300 часов обязательных работ получил острович, укравший лестницу и стиральную машину

17:04, 06 декабря 2023, ПАИ

Житель Острова получил 300 часов обязательных работ за кражи, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что в начале августа мужчина находился возле дома № 24 в переулке Матвея Егорова в Острове. Он снял незапертый навесной замок с входной двери и зашёл в сарай. Оттуда мужчина похитил алюминиевую лестницу и стиральную машину. Общий ущерб составил семь тысяч рублей.

Он же был возле дома № 18а в переулке Матвея Егорова. Мужчина перелез через забор и оттуда украл лестницу и фильтр-насос для бассейна, удлинитель. Общий ущерб составил почти семь тысяч рублей.

Островский городской суд признал мужчину виновным в совершении указанных преступлений и назначил ему наказание в виде 300 часов обязательных работ.