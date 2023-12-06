14 видов карантинных объектов выявили в импортной продукции в Псковской области

18:25, 06 декабря 2023, ПАИ

14 видов карантинных объектов выявили в 2023 году в Псковской области в ходе фитосанитарного контроля импортной подкарантинной продукции. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В ведомстве пояснили, что за год в ходе обследования соответствующей импортной продукции на складах временного хранения региона опасные объекты обнаружили 804 раза. Среди карантинных объектов были выявлены такие вредители, как западный цветочный, томатный и кукурузный трипсы, американский эхинотрипс, табачная белокрылка и многоядная муха-горбатка. Также в Псковскую область пытались ввезти продукцию, заражённую белой ржавчиной хризантем, бурой монилиозной гнилью и антракнозом.

Карантинные объекты выявили в цветочной продукции, выращенной в Нидерландах, Эквадоре, Кении, Колумбии и Израиле, а также в сербской клубнике и турецких яблоках.

Общий объём зараженной продукции составил 1 312 121 штук весом 81,9 тонны. Её ввоз на территорию России запрещён.