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В Пскове определены получатели стипендии для одарённой молодёжи в области культуры и искусства

Победители отбора на право получения стипендии для одарённых детей и молодёжи в области культуры и искусства определены в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова.

Стипендиаты определены на основании постановления администрации Псковской области от 28 октября 2013 года № 501 «Об утверждении государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области», постановления правительства Псковской области от 15 июля 2022 года № 54 «О порядке назначения и выплаты стипендий для одарённых детей и молодёжи в области культуры и искусства».

В соответствии с распоряжением, подписанный губернатором Михаилом Ведерниковым, стипендии получают:

  • Ева Кальцанова – студентка Псковского колледжа искусств;

Ева Кальцанова. Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского колледжа искусств имени Римского-Корсакова

  • Даниил Семёнов – студент Российской академии музыки имени Гнесиных;

Даниил Семёнов

  • Ксения Егорова – студентка Петрозаводской государственной консерватории имени Глазунова;

Ксения Егорова

  • Лев Кричевский – студент Санкт-Петербургского музыкального училища имени Римского-Корсакова;

Лев Кричевский

  • Мария Соломатова – студентка Московского политехнического университета;

Мария Соломатова

  • Алина Лексунова – студентка Российской академии музыки имени Гнесиных.

Алина Лексунова

Награждение стипендиатов состоится 15 ноября в 17:00 в концертном зале детской музыкальной школы № 1 имени Римского-Корсакова по адресу улица Советская, 44.

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