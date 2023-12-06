В Пскове определены получатели стипендии для одарённой молодёжи в области культуры и искусства
Победители отбора на право получения стипендии для одарённых детей и молодёжи в области культуры и искусства определены в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова.
Стипендиаты определены на основании постановления администрации Псковской области от 28 октября 2013 года № 501 «Об утверждении государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области», постановления правительства Псковской области от 15 июля 2022 года № 54 «О порядке назначения и выплаты стипендий для одарённых детей и молодёжи в области культуры и искусства».
В соответствии с распоряжением, подписанный губернатором Михаилом Ведерниковым, стипендии получают:
- Ева Кальцанова – студентка Псковского колледжа искусств;
- Даниил Семёнов – студент Российской академии музыки имени Гнесиных;
- Ксения Егорова – студентка Петрозаводской государственной консерватории имени Глазунова;
- Лев Кричевский – студент Санкт-Петербургского музыкального училища имени Римского-Корсакова;
- Мария Соломатова – студентка Московского политехнического университета;
- Алина Лексунова – студентка Российской академии музыки имени Гнесиных.
Награждение стипендиатов состоится 15 ноября в 17:00 в концертном зале детской музыкальной школы № 1 имени Римского-Корсакова по адресу улица Советская, 44.
Приём заявок на участие в форуме «Найди себя в Псковской области» продлится до 11 декабря