Собутыльник великолучанина украл из его куртки ключи и вскрыл сейф с деньгами

11:20, 07 декабря 2023, ПАИ

В Великих Луках мужчина подозревается в краже денег из сейфа, сообщает Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

8 ноября в полицию обратился великолучанин, который сообщил, что в ночь с 6 на 7 ноября распивал спиртные напитки со своим знакомым в складском помещении на огражденной территории на улице Силина. Собутыльник украл ключи из кармана его куртки и похитил из сейфа 25 тысяч рублей.

В преступлении подозревается безработный, ранее судимый 37-летний великолучанин. Он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.