Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Собутыльник великолучанина украл из его куртки ключи и вскрыл сейф с деньгами

В Великих Луках мужчина подозревается в краже денег из сейфа, сообщает Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

8 ноября в полицию обратился великолучанин, который сообщил, что в ночь с 6 на 7 ноября распивал спиртные напитки со своим знакомым в складском помещении на огражденной территории на улице Силина. Собутыльник украл ключи из кармана его куртки и похитил из сейфа 25 тысяч рублей.

В преступлении подозревается безработный, ранее судимый 37-летний великолучанин. Он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 декабря 2023

В Пскове благодаря очевидцу задержан виновник ДТП, в котором пострадала женщина
06 декабря 2023

Оскорбившую инвалида СВО псковичку привлекут к ответственности
06 декабря 2023

Водитель попала в больницу после ДТП на трассе Санкт-Петербург – Невель
06 декабря 2023

Комитет по здравоохранению Псковской области проводит проверку по факту смерти ребенка в больнице
06 декабря 2023

Два пожара ликвидировали в Псковской области за двое суток
05 декабря 2023

Автомобиль сбил 20-летнюю девушку в центре Пскова
05 декабря 2023

Александр Мамаев – о наркопреступлениях: Дети попадают под дурное влияние не на улице, а в интернете
05 декабря 2023

Автомобиль сбил пенсионерку на улице Советской в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...