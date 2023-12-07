Форум, посвященный работе в системе «Госпаблики», стартовал в Псковской области

11:59, 07 декабря 2023, ПАИ

В Пскове начал работу форум, посвященный работе в системе «Госпаблики» Псковской области, передает корреспондент ПАИ.

К участникам форума обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников. «Возможности госпабликов сложно переоценить в эпоху напряженной информационной войны и постоянного противодействия угрозе. Система госпабликов в Псковской области ещё развивается. Нам многое нужно сделать для повышения эффективности, более глубокой интеграции во всероссийскую новостную повестку. Но я знаю, что среди вас множество заинтересованных высококлассных специалистов, которые хорошо понимают все поставленные задачи и готовы постоянно выполнять свою работу. Уверен, что знание и опыт, которые передадут вам коллеги из ЦУРа, помогут ещё лучше справиться со всеми возникающими вызовами», – сказал глава региона.

«Информация, которая доходит до населения, должна быть не только доступной, но и понятной. Мы должны говорить с жителями на одном языке», – подчеркнул заместитель губернатора Александр Серавин. Качество информации влияет на степень доверия к государству, отметил он.

«Государственные публики становятся не только официальный источником, но и защитным барьером. Для того чтобы информация была доступной и понятной, нам необходимо развивать компетенции специалистов, которые их ведут. Сейчас нам всем тяжело осваивать новые реальности, но надо адаптироваться к этим явлениям и адекватно на них отвечать», – сказал Александр Серавин.

В регионе в социальных сетях работает 863 госпаблика, сообщил участникам форума глава «цифрового» управления правительства Псковской области Виталий Рахманов.

«В Псковской области работает серьезная сеть госпабликов, которые рассказывают о нашей работе и вовлекают во взаимодействие наших жителей. Вся наша система направлена на формирование информации на удобных площадках. Я для себя отметил, что повестка в пабликах меняется на знак «плюс». Благодаря работе системы госпабликов ситуация кардинально поменялась, социальные сети перестают быть «теневой» историей, появляется позитивная повестка», – отметил он.

Участников форума ознакомят с инструментарием работы в социальных сетях. Отметим, что в качестве одного из модераторов форума выступает руководитель ЦУР Псковской области Анастасия Григорьева. Экспертами на форуме выступят специалисты ЦУРа.