Прямая линия с губернатором Михаилом Ведерниковым пройдёт сегодня
Прямая линия с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым начнётся сегодня, 7 декабря, в 19:00 мск. На телеканале «Россия 24» губернатор ответит на самые актуальные вопросы жителей области. Также прямой эфир можно послушать на радиостанциях «Маяк – Псков» и «Радио России – Псков».
Вопросы главе региона можно задавать по номеру горячей линии 8-800-222-98-29. Также можно написать свой вопрос в мессенджерах WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-900-993-01-05 или прислать свой видеовопрос в группу ГТРК «Псков» «ВКонтакте» и по электронной почте gtrkpskov@mail.ru.
Напомним, горячая линия, на телефон которой граждане могут обратиться с вопросом к губернатору Михаилу Ведерникову, была запущена 1 декабря.
Отметим, это уже седьмая прямая линия с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Каждый раз на неё поступают тысячи обращений.
Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова станет гостьей программы «Минкульт»