Прямая линия с губернатором Михаилом Ведерниковым пройдёт сегодня

14:29, 07 декабря 2023, ПАИ

Прямая линия с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым начнётся сегодня, 7 декабря, в 19:00 мск. На телеканале «Россия 24» губернатор ответит на самые актуальные вопросы жителей области. Также прямой эфир можно послушать на радиостанциях «Маяк – Псков» и «Радио России – Псков».

Вопросы главе региона можно задавать по номеру горячей линии 8-800-222-98-29. Также можно написать свой вопрос в мессенджерах WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-900-993-01-05 или прислать свой видеовопрос в группу ГТРК «Псков» «ВКонтакте» и по электронной почте gtrkpskov@mail.ru.

Напомним, горячая линия, на телефон которой граждане могут обратиться с вопросом к губернатору Михаилу Ведерникову, была запущена 1 декабря.

Отметим, это уже седьмая прямая линия с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Каждый раз на неё поступают тысячи обращений.