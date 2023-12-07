Псковичка похитила продукты из магазина
27-летнюю псковичку, укравшую продукты из магазина на улице Олега Зобова в Пскове, задержали росгвардейцы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
Сотрудники вневедомственной охраны получили сообщение, что из магазина поступил сигнал тревоги.
Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали псковичку, которая похитила из торгового зала продукты.
По факту хищения проводится проверка.
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