Псковичка похитила продукты из магазина

14:36, 07 декабря 2023, ПАИ

27-летнюю псковичку, укравшую продукты из магазина на улице Олега Зобова в Пскове, задержали росгвардейцы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Сотрудники вневедомственной охраны получили сообщение, что из магазина поступил сигнал тревоги.

Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали псковичку, которая похитила из торгового зала продукты.

По факту хищения проводится проверка.