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Общество

Русло реки Толбицы расчистят после реконструкции моста

Житель Псковского района во время прямой линии губернатора Псковской области Михаила Ведерникова попросил проконтролировать расчистку русла реки после реконструкции моста в деревне Большая Толба.

На фото ремонт моста в июле 2023 года. На тот момент на объекте проходил монтаж балок пролётного строения. Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

«Подрядчик у нас работает там ответственный, мы в нём уверены. Абсолютно точно могу сказать, что он доведёт объект до конца», – подчеркнул глава региона.

По словам Михаила Ведерникова, в рамках контракта предполагается и расчистка русла. «Попросим, чтобы представитель подрядчика с вами связался напрямую, чтобы на всё это обратить внимание», – сказал Михаил Ведерников.

Отметим, что реконструкции моста через реку Толбица (Толба) на автомобильной дороге Малая Толбица – Большая Толбица проходит в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Дорога является единственным подъездом к причалу, откуда туристы и паломники отправляются на Талабские острова.

Прямая линия с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым проходит на телеканале «Россия 24» сегодня, 7 декабря. Глава региона отвечает на самые актуальные вопросы жителей. Также прямой эфир можно послушать на радиостанциях «Маяк – Псков» и «Радио России – Псков».

Это уже седьмая прямая линия с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Каждый раз на неё поступают тысячи обращений.

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