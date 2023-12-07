Открытие обновленного стоматологического отделения запланировано в Себеже
Открытие обновленного стоматологического отделения запланировано в рамках реконструкции Себежской районной больницы, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе прямой линии на телеканале «Россия 24» в четверг, 7 декабря.
Жительница одной из деревень Себежского района пожаловалась главе региона на плохие условия и старое оборудование в больнице в Себеже.
Последний раз оборудование в стоматологии обновлялось в 2013 году.
Глава региона отметил, что правительство области обратилось к президенту Владимиру Путину за поддержкой по реконструкции инфраструктуры в четырёх приграничных территориях. Это касается и Себежа. «Закупим самое современное оборудование, думаю скоро все порадуемся результату», – сказал глава региона.
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