Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Гражданская жена погибшего на СВО военного обратилась с просьбой к губернатору во время прямой линии

Гражданская жена погибшего на СВО военнослужащего, мать троих детей Анжелика Марченко обратилась с просьбой решить вопрос со статусом гражданских жён военнослужащих, сражающихся в зоне СВО. С просьбой она обратилась на прямую линию губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Скриншот трансляции прямой линии главы региона

Также она рассказала, что её не пригласили на открытие в школе стенда, посвящённого героям СВО, и ей не был вручён орден Мужества, которым её муж был награждён посмертно.

«В первую очередь хочу выразить слова соболезнования вам и вашим детям. Предполагаю, что ваш муж уходил не от нашего региона, потому что в противном случае мы таких проблем не допустили бы. Предлагаю связаться с Надеждой Васильевой, руководителем регионального филиала государственного фонда «Защитники Отечества», узнаем, чем конкретно можем помочь этой семье», – сказал глава региона.

Жена погибшего военнослужащего подтвердила, что муж уходил на СВО от Чеченской Республики.

Надежда Васильева ответила, что в настоящий момент орден Мужества не вручён, поскольку военнослужащий отбывал в зону СВО от Чеченской Республики. Но этот вопрос решается, и орден направится из Чеченской Республики в Псков для вручения в торжественной обстановке.

«Я знаю, что наш филиал фонда один из лучших в России, вы решите этот вопрос. Что касается вопроса гражданских жён, то я обсужу это с Андреем Турчаком [первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. – ПАИ], который курирует этот вопрос на федеральном уровне, так как такое встречается часто. По поводу организации похорон: все расходы берёт на себя правительство Псковской области. Что касается приглашения на открытие стенда, то мы разберёмся в этом вопросе в личном порядке», – сказал глава региона.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 декабря 2023

Фасад дома на улице Юбилейной в Пскове восстановят до 17 декабря
07 декабря 2023

Михаил Ведерников ответил на вопрос о свалке в Плюсском районе
07 декабря 2023

Житель Черёхи поднял вопрос об отсутствии питьевой воды на прямой линии губернатора
07 декабря 2023

Гражданская жена погибшего на СВО военного обратилась с просьбой к губернатору во время прямой линии
07 декабря 2023

Когда диабетики смогут получить тест-полоски, объяснил псковский губернатор
07 декабря 2023

Этнографический урок для псковских школьников провёл «Чудской проект»
07 декабря 2023

Новые автобусы поступят в Великие Луки
07 декабря 2023

Пятизвёздочная гостиница на 80 номеров откроется в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...