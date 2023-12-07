Гражданская жена погибшего на СВО военного обратилась с просьбой к губернатору во время прямой линии

20:24, 07 декабря 2023, ПАИ

Гражданская жена погибшего на СВО военнослужащего, мать троих детей Анжелика Марченко обратилась с просьбой решить вопрос со статусом гражданских жён военнослужащих, сражающихся в зоне СВО. С просьбой она обратилась на прямую линию губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Также она рассказала, что её не пригласили на открытие в школе стенда, посвящённого героям СВО, и ей не был вручён орден Мужества, которым её муж был награждён посмертно.

«В первую очередь хочу выразить слова соболезнования вам и вашим детям. Предполагаю, что ваш муж уходил не от нашего региона, потому что в противном случае мы таких проблем не допустили бы. Предлагаю связаться с Надеждой Васильевой, руководителем регионального филиала государственного фонда «Защитники Отечества», узнаем, чем конкретно можем помочь этой семье», – сказал глава региона.

Жена погибшего военнослужащего подтвердила, что муж уходил на СВО от Чеченской Республики.

Надежда Васильева ответила, что в настоящий момент орден Мужества не вручён, поскольку военнослужащий отбывал в зону СВО от Чеченской Республики. Но этот вопрос решается, и орден направится из Чеченской Республики в Псков для вручения в торжественной обстановке.

«Я знаю, что наш филиал фонда один из лучших в России, вы решите этот вопрос. Что касается вопроса гражданских жён, то я обсужу это с Андреем Турчаком [первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. – ПАИ], который курирует этот вопрос на федеральном уровне, так как такое встречается часто. По поводу организации похорон: все расходы берёт на себя правительство Псковской области. Что касается приглашения на открытие стенда, то мы разберёмся в этом вопросе в личном порядке», – сказал глава региона.