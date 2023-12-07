Губернатор Псковской области ответил на вопрос о неэффективной работе «управляек»

20:04, 07 декабря 2023, ПАИ

О неэффективном управлении управляющих компаний многоквартирными домами рассказали губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову во время прямой линии сегодня, 7 декабря.

«У нас жители порой обращаются к управляющим компаниям так, будто к императору на поклон идут. Вы хозяева, вы определяете правила. Вы можете их поменять, например. Этим нужно пользоваться и работу нужно перестраивать самим. Это они должны к вам приходить с докладами», – сказал Михаил Ведерников.

Также, по его словам, региональных элементов контроля в регионе достаточно. «Помню ситуацию шесть лет назад, которая изменилась если не на 100 %, то очень значительно. Большая часть управляющих компаний откликается на просьбы людей и делает это своевременно», – отметил он.

Кроме того, в пример глава регион привёл ситуацию в Великих Луках, где управляющие компании помогли администрации очистить от снега центр города.

Подавляющее большинство управляющих компаний сейчас к своим обязанностям подходит адекватно и ответственно, уточнил он «Есть, конечно, компании, до которых трудно достучаться, но мы их прекрасно знаем и с ними работаем», – заключил губернатор.