Школьный автобус запустят в Красногородске

20:05, 07 декабря 2023, ПАИ

На просьбу о решении вопроса с запуском школьного автобуса в Красногородске ответил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время прямой линии сегодня, 7 декабря.

Мать-одиночка с двумя детьми рассказала, что в посёлке нужно добираться до школы три километра. «Подвоз до школы не дают, так как живём в посёлке. Из-за частых болезней младшего не могу физически отводить и приводить из школы другого ребёнка. На нашей улице не только мой ребёнок, но и много других школьников. Если нам дадут автобус, то многим облегчат жизнь. Прошу вас помочь решить данный вопрос», – поделилась она.

По словам губернатора, решением могут стать школьные автобусы, а также изменение действующих маршрутов.

К прямому эфиру подключился врио председателя регионального комитета по транспорту Станислав Стармолотов. «Оптимальным решением будет, если учредитель образовательного учреждения заключит договор на перевозки и можно будет перевозить детей, а изменение маршрута – более долгосрочный процесс», – отметил он.

Михаил Ведерников поручил ему и врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрею Ермакову взять вопрос под контроль и решить его в течение двух недель.

Прямая линия с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым проходит на телеканале «Россия 24» сегодня, 7 декабря. Глава региона отвечает на самые актуальные вопросы жителей. Также прямой эфир можно послушать на радиостанциях «Маяк – Псков» и «Радио России – Псков».

Это уже седьмая прямая линия с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Каждый раз на неё поступают тысячи обращений.