Автобусный маршрут из Великих Лук в Витебск возобновится с 2024 года

20:10, 07 декабря 2023, ПАИ

Автобусный маршрут из Великих Лук в Витебск возобновится с 2024 года, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время прямой трансляции сегодня, 7 декабря.

По словам главы региона, у белорусского перевозчика возникли проблемы с лицензией. «Я уже дал поручение, чтобы контракт отыгрывался на время работы лицензии. В любом случае с нового года перевозчик лицензию получит и возобновит перевозки. Мы подстрахуемся нашим региональным предприятием, тем более что в регион уже поступили новые комфортабельные автобусы», – отметил он.

Прямая линия с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым проходит на телеканале «Россия 24» сегодня, 7 декабря. Глава региона отвечает на самые актуальные вопросы жителей. Также прямой эфир можно послушать на радиостанциях «Маяк – Псков» и «Радио России – Псков».

Это уже седьмая прямая линия с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Каждый раз на неё поступают тысячи обращений.