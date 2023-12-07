В деревне Выбор построят спортзал – губернатор
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников ответил на вопрос жителей деревни Выбор (Новоржевский район) о перспективах появления спортзала, который поступил на прямую линию сегодня, 7 декабря.
В 2024 году в Выборе планируется отремонтировать дом культуры. Затем есть предложение создать отдельный спортцентр с залом. Все работы стоят около 50 млн рублей. Финансирование губернатор предложил разбить на два года.
В решении этого вопроса Михаил Ведерников также заручился поддержкой председателя Псковского областного Собрания депутатов Александра Котова, которому позвонил непосредственно во время прямого эфира. Предложения в проект бюджета со стороны правительства будут внесены.
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