В России планируют построить туристический комплекс в Арктике

21:07, 07 декабря 2023, ПАИ

В Артике до конца 2026 года планируют построить первый в России туристический комплекс для внутренних и международных туристов, инвестиции в проект составят около двух миллиардов рублей, сообщил вице-президент инвестиционного холдинга VIRIDIAN Александр Шмаков «Газете.Ru».

По его словам, проект призван развить туристический потенциал Арктики и превратить её в новый всесезонный курорт.

«Артика привлекает по многим причинам – северное сияние, киты, обилие морепродуктов, рыбалка. Мы рассчитываем, что международный туризм в Арктике также будет активно развиваться, прежде всего за счёт потока граждан из стран Азии, Ближнего Востока и БРИКС», – сказал Шмаков.

Туристический комплекс планируют построить на скалах с видом на Баренцево море. На территории отеля реализуют фуд-маркет с традиционной кухней из местных продуктов, уникальный термальный комплекс с возможностью окунуться в Баренцево море и первый в России музей китов.

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