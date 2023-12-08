Выставка «Русская зима» открывается в Изборском музее

12:43, 08 декабря 2023, ПАИ

В новом зале музея-заповедника «Изборск» открывается выставка «Русская зима» сегодня, 8 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Выставка «Русская зима» объединила экспонаты из собраний трёх музеев – музея-заповедника «Изборск», историко-художественного и литературного музея-заповедника «Абрамцево» и Мурманского областного краеведческого музея. Экспозиция представлена 33 полотнами художников Москвы и Санкт-Петербурга, а также фондами Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина и зимними пейзажами изборского художника Павла Мельникова.

О своеобразии русской зимы расскажут предметы повседневности: сани, салазки, нарты, оленья праздничная упряжь, зимняя одежда народов Севера – все они нашли отражение в картинах художников.

Открытие выставки состоится в 15:00 в новом выставочном зале музея-заповедника «Изборск» по адресу: улица Печорская, 37.

Напомним, что ранее директор музея Наталия Дубровская на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 28 ноября отметила, что проект «Русская зима» направлен на развитие историко-культурного и туристского маршрута «Серебряное ожерелье России».