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Проект «Русская зима» запускают в Изборском музее

Межмузейный проект «Русская зима» запускают в Государственном историко-архитектурном и природном музее-заповеднике «Изборск» этой зимой. Подобные проекты позволяют продлить туристический сезон, заявила директор музея Наталия Дубровская на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 28 ноября.

Проект «Русская зима» запускают в Изборском музее. На фото: Наталия Дубровская. Фото: ПАИ

«К этой выставке мы приглашаем коллег-музейщиков из Мурманска. Мурманский краеведческий музей везёт нам много интересных предметов. Без Мурманска невозможно представить русскую зиму и Русский Север. Выставка костюма, декоративно-прикладное искусство – всё многообразие, все зимние праздники. Выставочный проект «Русская зима» даёт возможность продлить туристический сезон не только летом, но и зимой», – сказала Наталия Дубровская.

По её словам, в коллекции представлены такие предметы, как сани, салазки, нарты, оленья праздничная упряжь, зимняя одежда народов Севера из собрания Мурманского областного краеведческого музея и Изборского музея.

Также на выставке представят предметы из коллекций музея-заповедника «Абрамцево» и работы изборского художника Павла Мельникова.

Проект «Русская зима» направлен на развитие историко-культурного и туристского маршрута «Серебряное ожерелье России», его наполнение событийными мероприятиями, связанными с традициями и праздниками, художественными промыслами народов России.

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