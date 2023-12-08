Псковская псевдоштукатурщица подозревается в краже почти 200 тысяч рублей

17:05, 08 декабря 2023, ПАИ

Псковичка подозревается в краже 190 тысяч рублей, сообщили ПАИ в прокуратуре Пскова.

Следствие установило, что в июне текущего года женщина созвонилась с мужчиной, который нашёл её контактные данные в интернете и решил заказать у неё выполнение малярно-штукатурных работ в своей квартире. Псковичка ответила, что занимается ремонтом квартир под ключ. После встречи и обсуждения деталей сделки они пошли в магазин для покупки материалов для ремонта. Мужчина, оплатив товары, передал женщине ключи от квартиры, для того чтобы она встретила доставку стройматериалов. Женщина это сделала, однако затем отвезла стройматериалы обратно в магазин и сделала возврат денег, которые забрала себе.

В итоге псевдоштукатурщица причинила ущерб в размере 190 тысяч рублей.

В отношении женщины возбудили уголовное дело, которое передали в суд для рассмотрения.