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Происшествия

Псковская псевдоштукатурщица подозревается в краже почти 200 тысяч рублей

Псковичка подозревается в краже 190 тысяч рублей, сообщили ПАИ в прокуратуре Пскова.

Следствие установило, что в июне текущего года женщина созвонилась с мужчиной, который нашёл её контактные данные в интернете и решил заказать у неё выполнение малярно-штукатурных работ в своей квартире. Псковичка ответила, что занимается ремонтом квартир под ключ. После встречи и обсуждения деталей сделки они пошли в магазин для покупки материалов для ремонта. Мужчина, оплатив товары, передал женщине ключи от квартиры, для того чтобы она встретила доставку стройматериалов. Женщина это сделала, однако затем отвезла стройматериалы обратно в магазин и сделала возврат денег, которые забрала себе.

В итоге псевдоштукатурщица причинила ущерб в размере 190 тысяч рублей.

В отношении женщины возбудили уголовное дело, которое передали в суд для рассмотрения.

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