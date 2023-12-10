Ансамбль русской песни «Очелье» выступил перед псковичами с нарушениями зрения

20:28, 10 декабря 2023, ПАИ

Ансамбль русской народной песни «Очелье» Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова и юная вокалистка Александра Сипкина выступили на концерте «Возьмёмся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке!», приуроченном к Международному дню инвалидов, сообщили ПАИ в пресс-службе образовательного учреждения.

Концерт прошёл в рамках ежегодного всероссийского фестиваля «Эстафета доброты» и был адресован псковичам с нарушениями зрения.

По словам организаторов, зажигательные и харизматичные молодые вокалисты очень понравились зрителям.