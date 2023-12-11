Итоги реализации соцзаказа в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвящённая итогам реализации социального заказа в Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 11 декабря.
Сколько человек прошли переобучение на новую профессию, какие образовательные и социальные услуги входят в проект, как воспользоваться соцзаказом, кто может на него рассчитывать?
Об этом расскажут председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева, заместитель председателя регионального комитета по труду и занятости Мария Богомолова, заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Татьяна Лозницкая и заместитель председателя регионального комитета по туризму Елена Климова.
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