Итоги реализации соцзаказа в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ

15:05, 11 декабря 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая итогам реализации социального заказа в Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 11 декабря.

Сколько человек прошли переобучение на новую профессию, какие образовательные и социальные услуги входят в проект, как воспользоваться соцзаказом, кто может на него рассчитывать?

Об этом расскажут председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева, заместитель председателя регионального комитета по труду и занятости Мария Богомолова, заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Татьяна Лозницкая и заместитель председателя регионального комитета по туризму Елена Климова.